Dove vedere in tv la Maratona di Milano 2026 | orario programma partecipanti

La Maratona di Milano 2026 si terrà domenica 12 aprile, con inizio alle ore 8. La manifestazione è trasmessa in diretta televisiva, con dettagli su orari, programma e partecipanti disponibili sui canali sportivi e sui siti ufficiali. La corsa coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni e si svolge su un percorso che attraversa vari quartieri della città. Gli appuntamenti e gli orari di trasmissione sono stati comunicati dagli organizzatori.

Countdown ormai agli sgoccioli in vista della Maratona di Milano 2026, che andrà in scena domenica 12 aprile dalle ore 8.15 del mattino. L’edizione numero 24 dell’evento prevede diverse novità interessanti legate al percorso, ma il dato più significativo in fase di presentazione è sicuramente quello degli oltre 15.000 runner iscritti (record assoluto) con una folta rappresentanza straniera. Si parte da corso Sempione, con l’Arco della Pace sullo sfondo, mentre il traguardo si trova in Piazza del Duomo dopo 42,195 chilometri che dovrebbero rivelarsi più veloci rispetto agli anni scorsi. Il tracciato progettato dagli organizzatori è infatti lineare e non più ad anello, con un percorso sulla carta più scorrevole al via (ampia carreggiata) e nei primi 13 km. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Maratona di Milano 2026: orario, programma, partecipanti Dove vedere in tv la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: orario, programma, streamingVenerdì 6 marzo andrà in scena la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20. Leggi anche: Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming Argomenti più discussi: Maratona di Milano 2026, dove vederla in tv e in streaming; La Wizz Air Milano Marathon 2026 live su Sky; Domenica la maratona di Milano: 40mila runner in città. Il percorso e le strade bloccate; Percorso della Maratona di Parigi 2026: scopri il tracciato, gli orari di partenza, il dislivello, i punti di ristoro, le novità e i monumenti · Atletica. Maratona di Milano 2026, dove vederla in tv e in streamingPiù di 30mila runner scalpitano, al via la Maratona di Milano. Se non sarai in strada a tifare, ecco dove potrai seguire l’evento in tv ... msn.com Pettorale ritirato - domenica correrò la Milano Marathon pero’ correrò i 42 km 195 metri con uno spirito diverso perché l’obiettivo non sarà la maratona ma la maratona sara’ l’allenamento per un obiettivo piu’ grande, una sfida più temeraria. . . Stay tuned - facebook.com facebook