Mancano poche ore alla partenza della Maratona di Boston 2026, la seconda delle sei Major in programma quest’anno, dopo Tokyo. La gara si svolgerà lunedì 20 aprile, in concomitanza con il Patriot’s Day, come ogni edizione. Tra i partecipanti ci saranno numerosi atleti di rilievo provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi su un percorso che attraversa le strade storiche della città.

Ultime ore di attesa in vista della Maratona di Boston 2026, seconda Major stagionale (dopo Tokyo) che si terrà nella giornata di lunedì 20 aprile, come da tradizione in occasione del Patriot’s Day. Quella di quest’anno è la 130ma edizione di una delle 42,195 chilometri più importanti e prestigiose al mondo, che si disputò per la prima volta tra le strade della capitale del Massachusetts nel lontano 1897. Attesi circa 30mila partecipanti al via della corsa, che comincerà a Hopkinton e seguirà un percorso lineare con l’arrivo posizionato lungo Boylston Street, vicino a Copley Square. La maratona annuale più antica del pianeta propone un tracciato piuttosto impegnativo e caratterizzato da un dislivello importante, con una prima parte veloce e prevalentemente in discesa seguita però da alcuni tratti in salita che possono fare la differenza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maratona Boston 2026: il percorso e chi parteciperà. Parata di stella nella seconda Major stagionale

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