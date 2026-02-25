Atletica chi parteciperà ai Campionati Italiani indoor 2026? Dosso Fabbri Iapichino e una parata di stelle Furlani in dubbio

Dosso, Fabbri, Iapichino e altre stelle si preparano a sfidarsi ai Campionati Italiani indoor 2026, che si terranno al PalaCasali di Ancona tra il 27 febbraio e il 1° marzo. La competizione, a sole tre settimane dai Mondiali in sala, offrirà agli atleti l’occasione di affinare le proprie performance prima dell’appuntamento principale. Furlani è in dubbio, mentre i partecipanti si allenano intensamente in vista delle gare.

I Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 27 febbraio-1° marzo: a tre settimane dagli attesissimi Mondiali in sala, previsti nel fine settimana del 20-22 marzo, verranno messi in palio i tricolori nel capoluogo marchigiano e gli atleti avranno modo di scaldare ulteriormente i motori in vista della rassegna ridata al coperto. Sono annunciati diversi big osservando le startlist, anche se potrebbero ancora arrivare delle novità ed, eventualmente, delle defezioni. Mattia Furlani potrebbe rimettersi in gioco dopo lo splendido balzo da 8.39 metri confezionato a Metz, ma il condizionale è d’obbligo perché il Campione del Mondo di salto in lungo scioglierà la riserva soltanto nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it Iapichino torna nel World Tour, Dosso insegue tris e record, Fabbri per una nuova spallata: parata italiana a TorunIapichino torna nel circuito mondiale dopo un infortunio, mentre Dosso mira a conquistare il suo terzo titolo e migliorare il record personale. LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Dosso convince all’esordio, attesa per Zenoni e FurlaniQuesta mattina a Ostrava è iniziato il World Indoor Tour di atletica. Argomenti discussi: 100+ anni di atletica in Campania al Circolo Canottieri; Trittico Straverona 2026, tornano le giornate di atletica dedicate ai fondisti; La Delta Atletica ai Campionati Italiani di Campestre; Delta Atletica ai Campionati Italiani di Campestre. Il viterbese Oney Tapia parteciperà ai Mondiali di Nuova DelhiPresentata a Roma la Nazionale italiana di Atletica paralimpica che parteciperà ai Mondiali di Nuova Delhi (India) dal 27 settembre al 5 ottobre. Presente all’importante evento anche l’atleta delle ... ilmessaggero.it Il salemitano Renato Adamo trionfa con tre ori ai Campionati Italiani Paralimpici Indoor #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook