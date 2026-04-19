Mappe utili per capire come va davvero nello stretto di Hormuz

Lo stretto di Hormuz, via strategica tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, ha visto periodi di chiusura e riapertura negli ultimi tempi. Questa regione rappresenta un punto importante per il traffico marittimo globale e spesso è al centro di tensioni tra paesi vicini. La situazione si evolve rapidamente, rendendo utile una mappa aggiornata per seguire i movimenti e le variazioni di controllo in questa zona.

Molte funzionalità sono solo per chi ha un abbonamento, ma anche senza averne uno si possono fare molte cose. Innanzitutto vedere la situazione del traffico marittimo in tempo quasi reale, in qualsiasi parte del mondo. Si può fare zoom sulla mappa per vedere più nel dettaglio alcuni punti, usando il simbolo + in basso a destra o tramite il proprio mouse. L’immagine qui sotto è uno zoom che mostra il golfo Persico e lo stretto di Hormuz, alle 12 di domenica 19 aprile. Si vede che a quell’ora dallo stretto non stava passando nessuna nave. Le frecce indicano navi in movimento e i pallini quelle ferme. I diversi colori servono a distinguere i diversi tipi di nave: in rosso sono quelle che trasportano prodotti energetici – petroliere o metaniere, per esempio –, in verde le navi per il trasporto merci, in blu le navi passeggero, e via così.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Mappe utili per capire come va davvero nello stretto di Hormuz LIVE TRADING | Do We Take The Trade Yesterday’s War Pump Is Fading Fast Notizie correlate Leggi anche: Hormuz, lo stop e l'inversione a U improvvisa delle navi: cosa sta succedendo davvero nello Stretto? Leggi anche: Hormuz, per l?Iran nello Stretto partita da 87 miliardi. Passa solo chi va in Asia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trovare amici con le app: la mappa della nuova socialità a Genova tra secret bar, cene e trekking; Apple Maps migliora ancora su iPhone: in iOS 26.5 arriva una novità utile nella ricerca; Cose che non trovate da altre parti: paradosso Samp, funivia Valbisagno e vento, trovare amici con le app. Apple Maps migliora ancora su iPhone: in iOS 26.5 arriva una novità utile nella ricercaApple continua a ritoccare Mappe con interventi piccoli ma molto concreti, e in iOS 26.5 sta prendendo forma una novità che può rendere la ricerca dei ... melablog.it Soldi, criminalità, nuove case. Tutte le mappe per capire RomaDa oltre tre anni cerchiamo di offrirvi anche un approfondimento più dettagliato delle singole questioni che racconti non solo cosa è successo, ma perché certe cose succedono e quali possono essere ... romatoday.it Il cambiamento climatico si comprende attraverso i dati. In questa #StoryMap si mostra come il #GIS aiuti a trasformare #dati complessi in #mappe interattive e analisi chiare, utili per supportare decisioni più consapevoli e costruire #territori più resilienti. facebook