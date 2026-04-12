Le tensioni nello Stretto di Hormuz restano al centro delle notizie, con il governo iraniano che annuncia una cifra di 87 miliardi di dollari legata alla regione. Solo le navi dirette verso l’Asia riescono a passare attraverso lo stretto, mentre le operazioni militari e le questioni energetiche continuano a influenzare la situazione. La regione rimane sotto osservazione, con attenzione alle mosse delle parti coinvolte e alle eventuali conseguenze sul traffico marittimo.

Ormai è chiaro: le sorti della guerra in Medio Oriente si giocano su Hormuz. Uranio arricchito e bomba atomica sono finite improvvisamente in secondo piano, non appena gli iraniani hanno capito che l'Occidente senza il 20% del petrolio totale che passa da Hormuz rischia di fermarsi. E così tutta l'attenzione si è spostata su quel braccio di mare largo poco più di 20 chilometri e con un migliaio di navi ammassate nelle rade di ingresso e di uscita. Alla luce degli ultimi sviluppi, sembra proprio che la parola Hormuz, nelle trattative, abbia definitivamente soppiantato la parola nucleare, come dimostra il fatto che dopo le minacce il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è passato alle vie di fatto inviando navi americane proprio nello Stretto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, per l?Iran nello Stretto partita da 87 miliardi. Passa solo chi va in Asia

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