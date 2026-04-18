Nello Stretto di Hormuz, si sono verificati recenti cambiamenti nelle manovre delle navi, con alcune che hanno effettuato brusche inversioni a U. L'Iran ha diffuso un comunicato dichiarando che il passaggio nello stretto è totalmente libero. Nel frattempo, è passata una nave da crociera senza passeggeri a bordo, segnando un'ulteriore novità nelle operazioni in quella zona.

Arriva l'annuncio dell'Iran: «Hormuz è completamente aperto». Passa una prima nave da crociera, senza passeggeri a bordo. Qualcosa sembra davvero muoversi, le borse schizzano in positivo, il prezzo del petrolio crolla. Poi il mare riporta alla realtà. Hormuz non è aperto, almeno non come viene raccontato. A dimostrarlo sono le rotte di alcune petroliere e altre imbarcazioni commerciali che, nel tentativo di attraversare lo Stretto, si bloccano all'improvviso. Inversione a U e tutto rimandato. Cosa sta succedendo quindi a Hormuz? L'inversione a U delle navi a Hormuz Ciò che è andato in scena ieri tra le ultime ore del...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, lo stop e l'inversione a U improvvisa delle navi: cosa sta succedendo davvero nello Stretto?

Notizie correlate

Leggi anche: Hormuz è davvero riaperto? Cosa sta succedendo alle navi ora, ecco le tre condizioni per attraversare lo Stretto

Leggi anche: Hormuz è davvero riaperto? Cosa sta succedendo alle navi ora, ecco le tre condizioni per attraversare lo Stretto (e restano i pedaggi)

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; A Hormuz passano due navi poi arriva il nuovo stop: La normalità è lontana; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Trump: Possibili colloqui tra Usa e Iran nei prossimi 2 giorni in Pakistan.

Hormuz è davvero riaperto? Cosa sta succedendo alle navi ora, ecco le tre condizioni per attraversare lo StrettoHormuz è davvero riaperto al traffico? Non proprio. Almeno non lo è completamente come ha annunciato Teheran e confermato Trump. «Stiamo verificando il recente ... ilgazzettino.it

Trump chiude Hormuz e Giorgetti vede la recessione. Eni rompe il fronte Ue: Stop al bando sul gas russo dal 2027Il ministro dell'Economia Giorgetti prevede un 2026 in rosso. L'ad del colosso dell'energia: In Europa c'è un problema di jet fuel, non possiamo sempre rincorrere le crisi. Intanto dopo il falliment ... today.it

Guerra Iran, Trump: «Senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta». La replica: se è così richiuderemo Hormuz - facebook.com facebook

A Hormuz manca la mappa delle mine: il rebus delle operazioni di bonifica x.com