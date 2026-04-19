Manutenzione discontinua e disservizi nel IV Municipio Ragusa M5S | Centinaia di richieste inevase e servizi carenti

Nel IV Municipio si sono moltiplicate le segnalazioni di cittadini riguardo a servizi pubblici carenti e richieste inevase. Un rappresentante politico del Movimento 5 Stelle ha affermato che ci sono centinaia di richieste ancora senza risposta, descrivendo il quartiere come abbandonato. La sua richiesta si rivolge direttamente alle autorità competenti, chiedendo spiegazioni sulla mancanza di interventi e sulla presenza di disservizi persistenti.

Nel IV Municipio si accumulano segnalazioni rimaste senza risposta. A denunciarlo è Giuseppe Ragusa (M5S), che parla di "centinaia di richieste mai evase, ed un quartiere ormai dimenticato" e chiede: "Dov’è finita l’amministrazione ed l'assessore al verde pubblico?".Le criticità riguardano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sanità – Intesa su integrazione tra il IV Municipio e la Asl RM2-IVFirmato oggi il protocollo d’intesa sull’integrazione sociosanitaria tra il IV Municipio e la Asl RM2 IV Distretto. "Abbiamo tante richieste che restano inevase"Emmaus è organizzata in quattro gruppi territoriali, che ricalcano i poli sociali dei servizi sociali di Reggio Emilia. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Manutenzione discontinua e disservizi nel IV Municipio, Ragusa (M5S): Centinaia di richieste inevase e servizi carenti. Cortona, un anno di manutenzioni: centinaia di interventi sul territorioArezzo, 10 gennaio 2026 – Cortona, un anno di manutenzioni: centinaia di interventi sul territorio. Il lavoro quotidiano del personale addetto e delle ditte convenzionate: taglio erba, prevenzione ... lanazione.it Cloudflare down: inaccessibili ChatGpt, X, Spotify, Canva, Paypal e centinaia di siti webCloudflare è un'infrastruttura internet che alimenta molti degli attuali siti web online, oltre 30 milioni. Dalle ore 12:00 di martedì un disservizio ha reso inaccessibili molti siti web e portali, ... it.euronews.com