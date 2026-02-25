abbiamo tante richieste che restano inevase

Emmaus ha ricevuto molte richieste che non trovano ancora risposta, a causa della mancanza di risorse sufficienti. L’associazione si divide in quattro gruppi territoriali, ognuno dei quali si occupa di un’area specifica di Reggio Emilia. Questa suddivisione aiuta a gestire meglio le richieste, ma non basta a coprire tutte le esigenze. La situazione rimane critica, con molte persone in attesa di aiuto.

Emmaus è organizzata in quattro gruppi territoriali, che ricalcano i poli sociali dei servizi sociali di Reggio Emilia. A questi, nel tempo, se ne sono aggiunti altri due: uno a Campagnola Emilia e uno a Rubiera. Attualmente l’associazione conta 130 volontari operativi, ma il numero di casi domiciliari è variato molto nel corso degli anni: erano 170 nel 2017, 220 nel 2018, 224 nel 2019, poi 75 casi nel 2020 e 79 nel 2021, fino ai 130 del 2025. "Durante la pandemia molti servizi e tutti i progetti sono stati sospesi – spiega la presidente, Maria Elena Ghinolfi –. La ripresa è stata faticosa, soprattutto all’inizio: le persone non chiamavano più, avevano paura di accogliere sconosciuti in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chelsea, il dramma della malattia dell’ex Musonda: «Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni, capisco anche di aver avuto tante persone al mio fianco»Lamisha Musonda, ex centrocampista del Chelsea, ha condiviso sui social la sua difficile condizione di salute, rivelando di essere ormai vicino alla fine della sua vita.

