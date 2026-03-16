80 motociclisti per le vie di Cervia contro le discariche nelle Saline

Ottanta motociclisti e cento persone si sono radunati a Cervia per manifestare contro la costruzione di due discariche nelle vicinanze dell’oasi naturalistica della Salina di Montaletto. I motociclisti hanno sfilato lungo le vie della città formando un ‘serpente’ per esprimere il loro dissenso. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che si sono riunite per opporsi al progetto.

Un ‘serpente’ di 80 centauri e 100 persone per dire no alla realizzazione delle due discariche vicino all’oasi naturalistica della Salina di Montaletto. Si è svolto ieri il ’Motogiro di Protesta’, corteo pacifico organizzato dal Comitato Cittadino ’Salviamo le Saline - NO discariche’. Partito dall’oasi naturalistica, il percorso ha attraversato le aree popolate dai fenicotteri rosa, i siti oggetto della protesta e proseguito lungo le vie di Milano Marittima, Pinarella e Cervia, terminando alla Torre San Michele, dove altri manifestanti si sono uniti al gruppo. Un passaggio anche in viale Roma e sotto il la sede del comune di Piazza Garibaldi. L’obiettivo? Sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sull’"impatto negativo" della creazione di due nuovi impianti di lavorazione e stoccaggio di macerie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 80 motociclisti per le vie di Cervia contro le discariche nelle Saline Articoli correlati Mostacciano tra rifiuti nelle aree verdi e discariche abusive ignorate: "Vogliamo le telecamere"Nel quartiere di Mostacciano, a Roma sud, la quantità di verde rimasto libero rappresenta al contempo croce e delizia per i suoi abitanti. Rifiuti, centro raccolta contro le discariche abusiveCivitanova Marche, 29 gennaio 2026 – Partirà da febbraio il servizio di raccolta dei rifiuti inerti, prodotti da attività edili eseguite in proprio,... Approfondimenti e contenuti su 80 motociclisti per le vie di Cervia... Discussioni sull' argomento 80 motociclisti per le vie di Cervia contro le discariche nelle Saline; Faenza, i motociclisti della Motor Biker Birrata a sostegno delle Saline di Cervia. 80 motociclisti per le vie di Cervia contro le discariche nelle SalineUn ‘serpente’ di 80 centauri e 100 persone per dire no alla realizzazione delle due discariche vicino all’oasi naturalistica della Salina di Montaletto. Si è svolto ieri il ’Motogiro di Protesta’, ... ilrestodelcarlino.it Oltre 90 motociclisti sfilano a Cervia contro le discariche di Montaletto – FOTOManifestazione pacifica domenica mattina a Cervia contro i progetti di nuovi impianti per il trattamento e lo stoccaggio di inerti nell’area di ... ravennaedintorni.it Corpo senza vita trovato in un canale a Cervia. Un uomo di circa 60 anni scoperto all’alba in via Bracciano. Non aveva documenti e non presentava segni evidenti di violenza: disposta l’autopsia. https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/18626/Corpo-senza- - facebook.com facebook