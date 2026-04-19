Recenti studi hanno indagato il possibile collegamento tra il consumo di frutta, verdura e cereali integrali e il rischio di sviluppare tumori ai polmoni. Questi alimenti vengono spesso consigliati come parte di una dieta equilibrata, ma le ricerche si sono concentrate sull’eventuale influenza che avrebbero sulla prevenzione di questa particolare forma di cancro. La questione rimane aperta, con diversi studi che continuano ad analizzare i dati disponibili.

Mangiare frutta, verdura e cereali integrali è da sempre considerato uno dei pilastri della prevenzione. Le linee guida nutrizionali internazionali lo raccomandano per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, metaboliche e anche di diversi tipi di tumore. Tuttavia, un nuovo studio dell’USC Norris Comprehensive Cancer Center, parte della Keck Medicine of USC, introduce un’ipotesi inaspettata che sta attirando l’attenzione della comunità scientifica. La ricerca, presentata durante il congresso annuale dell’American Association for Cancer Research, ha analizzato un gruppo specifico di popolazione: non fumatori sotto i 50 anni. Secondo quanto emerso, proprio in questo segmento potrebbero esserci risultati controintuitivi.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Mangiare più frutta e verdura, possibile legame con il cancro ai polmoni

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