Serie D | Nissa Calcio vince 2-1 con la Vigor Lamezia e si lancia in classifica ora a un passo dalla vetta del girone I
La Nissa Calcio ha battuto la Vigor Lamezia 2-1 al “Tomaselli” di Caltanissetta, una vittoria che le permette di salire al secondo posto in classifica. La squadra ha segnato due gol nel primo tempo, mentre gli ospiti hanno accorciato le distanze nel secondo. Con questa vittoria, la Nissa si avvicina alla vetta del girone I, mettendo pressione alle prime in classifica.
Nissa Raggiunge la Seconda Posizione: 2-1 alla Vigor Lamezia al “Tomaselli”. La Nissa Calcio ha conquistato una vittoria importante nel campionato di Serie D, superando la Vigor Lamezia 2-1 al “Tomaselli” di Caltanissetta. Il successo proietta la squadra al secondo posto nel girone I, a soli un punto dalla vetta, grazie alle reti di Rotulo e Palermo. La partita, disputata domenica 15 febbraio 2026, ha visto una prestazione convincente dei padroni di casa, nonostante un finale di partita reso più incerto dal gol della Vigor Lamezia. Primi Vent minuti di Pressione Nissena. L’inizio della partita ha visto la Nissa imporre un ritmo intenso, cercando di mettere subito in difficoltà la difesa ospite.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tanto tuonò che piovve: Rimini escluso dalla Serie C, si riscrive la classifica del girone B
Rimini, adesso è finita: escluso dalla Serie C. Ecco come cambia la classifica del girone BLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Calcio Serie D, lotta dura al vertice: in 5 si giocano la promozione. Parità nel derby dello Stretto, il Sambiase mette paura all’IgeaLotta sempre piu’ dura e selvaggia al vertice del Campionato Interregionale Serie D per la promozione diretta. Sono in 5 a contendersi il primo posto, ovvero Savoia, Igea, Nissa, Athletic Palermo e Re ... giornaledicalabria.it
Calcio, Serie D: finisce in parità il derby dello Stretto, l’Igea raggiunta in vetta dal SavoiaFinisce in parità 1-1 il derby dello Stretto tra Reggina e Messina, nella gara valida per la ventiquattresima giornata del ... 98zero.com
Vigor Lamezia ospite della Nissa: le parole del centrocampista Giorgio Capece #illametino #vigorlamezia #seried #calcio #intervista facebook