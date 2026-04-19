Manfredonia la segnalazione | La Riviera Sud una discarica a cielo aperto
Una segnalazione inviata alla redazione descrive un grave degrado ambientale lungo il litorale sud di Manfredonia, in data domenica 19 aprile. Secondo quanto riferito, quella zona sarebbe stata trasformata in una discarica a cielo aperto, evidenziando una condizione di abbandono e inquinamento. La comunicazione sottolinea la presenza di rifiuti sparsi lungo la costa, senza fornire ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle eventuali azioni intraprese.
Alla cortese attenzione della Redazione, scrivo per segnalare una situazione di grave degrado ambientale riscontrata in data odierna, domenica 19 aprile, lungo il litorale sud di Manfredonia. Durante una passeggiata nei tratti di spiaggia libera compresi tra la zona nota come “Sciale degli Zingari”,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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