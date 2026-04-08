Vela – Manfredonia presenta il calendario 2026 | l’11 aprile conferenza stampa

Il Comune di Manfredonia ha annunciato che il calendario delle attività e degli eventi legati alla vela per il 2026 sarà presentato durante una conferenza stampa prevista per l’11 aprile. La manifestazione si svolgerà nella sede municipale e coinvolgerà organizzatori e rappresentanti del settore nautico. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite i canali istituzionali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del calendario.

Manfredonia si conferma tra i principali poli della vela in Puglia con un calendario di eventi sportivi inseriti nel programma di Puglia 2026 – European Region of Sport, che vedrà la città protagonista nei prossimi mesi. Sabato 11 aprile, alle ore 18.30, presso l’Info Point Turistico in piazzetta Mercato a Manfredonia, sarà presentato l’intero programma delle attività previste tra maggio e novembre, a partire dai 3 grandi eventi di settembre e ottobre (tra i quali spiccano i Campionati italiani giovanili delle classi in doppio, che vedono Manfredonia presente come unica città marinara in Puglia). All’incontro con i giornalisti parteciperà, oltre alla presidente del Gargano Sailing Club e alle autorità civili e militari, il presidente dell’VIII Zona FIV (Puglia) Alberto La Tegola. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Vela – Manfredonia presenta il calendario 2026: l’11 aprile conferenza stampa Leggi anche: Aversa: il Glaucoma, conferenza stampa e screening gratuiti l’11 marzo Ultimissime Inter LIVE: Chivu presenta la sfida alla Roma in conferenza stampa, Lautaro carica i compagnidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.