Manfredonia presentato il calendario degli eventi velistici

Ieri sera è stato presentato a Manfredonia il calendario degli eventi velistici organizzati dal Gargano Sailing Club. La serata ha visto la partecipazione di appassionati e membri del club, che hanno ascoltato le date e le caratteristiche delle competizioni previste nella stagione. Il calendario include diverse regate e manifestazioni legate alla vela, con l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati locali e promuovere le attività sportive nel territorio.

Ieri sera abbiamo avuto il piacere di presentare il calendario dei grandi appuntamenti velistici promossi dal Gargano Sailing Club. Un momento intenso, partecipato, che racconta una visione chiara: valorizzare il nostro mare e rendere Manfredonia sempre più punto di riferimento per lo sport velico nazionale. Gli eventi in programma consentiranno di destagionalizzare i flussi turistici, tra loro spiccano appuntamenti di assoluto rilievo: Come amministrazione, abbiamo ribadito il nostro pieno sostegno a un progetto che unisce sport, turismo e promozione del territorio, contribuendo a portare il nome della nostra città sempre più lontano. Manfredonia continua a navigare verso nuove opportunità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, presentato il calendario degli eventi velistici Madonna della Pace 2026, presentato il calendario degli eventi: “È qui, è pace” lo slogan sceltoSi è tenuta nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di... Madonna della Pace 2026, presentato il calendario degli eventi: “È qui, è pace” lo slogan scelto per i festeggiamenti a GiuglianoSi è tenuta nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di...