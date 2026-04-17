La terna di Nardò-Manfredonia

Domenica si giocherà la partita tra Nardò e Manfredonia. L’arbitro assegnato all’incontro sarà Nenad Radovanovic, proveniente dalla sezione di Maniago. La designazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente il direttore di gara incaricato di dirigere l’evento sportivo. Nessun altro dettaglio sulla squadra arbitrale è stato reso noto, né si sono verificati cambiamenti rispetto alla programmazione iniziale.

Sarà Nenad Radovanovic della sezione di Maniago l’arbitro della gara in programma domenica tra Nardò e Manfredonia. Il fischietto friulano sarà assistito dai signori Elia Betello di San Donà di Piave e Francesco Dogliani di Conegliano. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La terna di Nardò-Manfredonia Notizie correlate Leggi anche: La terna di Heraclea-Manfredonia Ecco la terna di Manfredonia-PaganeseScelta la terna di Manfredonia-Paganese: la gara del Miramare sarà diretta dal signor Cosimo Papi di Prato.