Nardò-Manfredonia le probabili formazioni

Domani si affrontano Nardò e Manfredonia in una partita di calcio, con le probabili formazioni di entrambe le squadre. La formazione del Nardò dovrebbe schierare Galli tra i pali, con Minerva, Gigliotti, Fornasier e Calderoni in difesa. A centrocampo ci saranno Risolo, Addae, Garnica e Margheriti, mentre in attacco dovrebbero partire D’Anna e Camara. La squadra avversaria non è ancora stata ufficialmente annunciata.

NARDO’ (4-4-2): Galli; Minerva (05), Gigliotti, Fornasier, Calderoni; Risolo, Addae, Garnica, Margheriti (08); D’Anna, Camara (06). Allenatore: De Sanzo. MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Cicerelli, De Luca; Jallow, Sanaj (07); Urain. Allenatore: Ferrazzano (squalificato Pezzella). IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Nardò-Manfredonia, le probabili formazioni Notizie correlate Fasano-Manfredonia: le probabili formazioniTrasferta difficile per i sipontini che dovranno rinunciare ad Urain, squalificato. Heraclea-Manfredonia, le probabili formazioniLa squadra di casa con grandi nomi, ma che segue il Manfredonia ad un punto di distacco.