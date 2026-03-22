Arsenal-Manchester City oggi in finale di Carabao Cup dove vederla in TV e streaming gratis | orario e formazioni

Oggi si gioca la finale della Carabao Cup 2026 tra Arsenal e Manchester City. La partita si tiene domenica 22 marzo con calcio d'inizio alle 17:30. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e l'evento sarà trasmesso in diretta sia in TV che in streaming gratuito. La sfida si svolge allo stadio designato per questa edizione del torneo.