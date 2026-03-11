Real Madrid-Manchester City in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario canale e formazioni

Stasera alle 21 al Santiago Bernabeu si affrontano il Real Madrid e il Manchester City in Champions League. Le squadre di Arbeloa e Guardiola scendono in campo con alcune assenze da entrambe le parti. Il Real Madrid schiera una formazione in emergenza, mentre il Manchester City punta su Donnarumma e Haaland. La partita sarà trasmessa in diretta su TV e streaming.

Le squadre di Arbeloa e Guardiola si affrontano oggi alle 21 al Santiago Bernabeu. Blancos in emergenza assenze, inglesi con Donnarumma e Haaland. Diretta tv in chiaro, in streaming e in esclusiva solo su Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

