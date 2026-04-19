Nel match tra Manchester City e Arsenal, terminato con un pareggio senza reti, si è segnalato un legno colpito da Cherki. La squadra in testa alla classifica, con 70 punti e una partita in meno, ha affrontato la formazione avversaria in uno scontro diretto. La partita si è svolta senza ulteriori reti, e Cherki ha colpito un palo nella seconda frazione.

L'Arsenal prova a reagire, Havertz si libera al tiro ma la conclusione viene deviata in angolo. Il tiro di Cherki viene deviato di spalla da Gabriel e si stampa sul palo. All'Etihad Stadium è iniziata la partita tra City e Arsenal (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze. All. Arteta. (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola. La situazione in Premier League è la seguente: Arsenal primo con 70 punti e 32 partite giocate; Manchester City secondo con 64 punti e 31 partite giocate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Manchester City-Arsenal 0-0: palo di Cherki!

HIGHLIGHTS | Real Madrid 1-2 | Manchester City | Champions League

Notizie correlate

Cherki indossa la maglia del Liverpool in panchina, ma viene rimproverato dal Manchester CityNella ripresa del quarto di finale di FA Cup tra City e Liverpool Cherki viene sostituito e decide di indossare la maglia di Ekitike: la panchina del...

Arsenal e Manchester City si spingono ancora oltre con Manchester United e Liverpool frustrati2026-03-03 12:38:00 Breaking news: Tutto pronto per un altro turno di partite di Premier League? Leggi le nostre previsioni qui… Non c’è tregua in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Manchester City-Arsenal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Manchester City-Arsenal oggi in Premier League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni; Premier League: i clou sono Manchester City-Arsenal ed Everton-Liverpool.

Manchester City-Arsenal: diretta live e risultati in tempo realeDiretta Manchester City-Arsenal di domenica 19 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita della Premier League ... calciomagazine.net

Manchester City-Arsenal diretta Premier: segui la sfida decisiva tra Guardiola e Arteta LIVEManchester City e Arsenal si giocano tantissimo all'Etihad Stadium. Nella gara valida per la trentatresima giornata di Premier League, si affrontano la seconda e la capolista del campionato inglese. L ... corrieredellosport.it

#ManchesterCity- #Arsenal diretta Premier: segui la sfida decisiva tra Guardiola e Arteta x.com

Manchester City-Arsenal si gioca anche fuori dal campo. Prima del match all’Etihad spuntano le bottigliette contenenti le ‘lacrime’ dei Gunners Alle 17:30 fischio di inizio della sfida che può decidere tanto della corsa alla Premier League. Queste le for facebook