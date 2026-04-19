Stasera si gioca la partita tra Manchester City e Arsenal, una sfida che potrebbe influenzare la classifica della Premier League. La squadra di casa cerca di consolidare la posizione in campionato, mentre gli ospiti, primi in classifica con sei punti di vantaggio, arrivano dopo un periodo difficile. L'incontro si svolgerà in orario serale e le probabili formazioni sono già state annunciate. La partita sarà trasmessa in diretta su alcuni canali e piattaforme streaming.

Manchester City e Arsenal, tutto pronto per la gara che potrebbe valere la Premier League. I Gunners sono in testa con sei punti di vantaggio, ma vengono da un periodo complicato e sono reduci dalla sfida infrasettimanale di Champions con lo Sporting, dove hanno raggiunto la semifinale, che ha portato via parecchie energie. I citizens possono quindi puntare alla rimonta, avendo a disposizione lo scontro diretto e una gara in meno da giocare con il Crystal Palace. In caso di doppia vittoria, Guardiola aggancerebbe proprio l'Arsenal in vetta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Manchester City-Arsenal: dove vederla, orario e probabili formazioni. Oggi si può decidere la Premier League

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