Champions League oggi Real Madrid-Manchester City | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca il match di andata degli ottavi di finale della Champions League tra Real Madrid e Manchester City. La partita si svolge mercoledì 11 marzo e rappresenta uno scontro tra due delle squadre più note della competizione. Le formazioni probabili sono state annunciate e l’incontro sarà trasmesso in diretta. La sfida si tiene in uno stadio specifico, con orario ancora confermato.

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Oggi, mercoledì 11 marzo, è il giorno del big match tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Benfica di José Mourinho, mentre gli inglesi avevano agguantato la qualificazione diretta agli ottavi, saltando il turno dei playoff in virtù dell’ottavo posto nella fase campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Real Madrid (4-3-3) Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr Manchester City (4-3-3) Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush La sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

