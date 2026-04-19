Domenica 19 aprile 2026 alle 17:30 si gioca la partita tra Manchester City e Arsenal. Sono state rese note le formazioni ufficiali, e si discutono le quote e i pronostici per l’incontro. L’Arsenal spera di conquistare il titolo dopo 22 anni, mentre l’allenatore del City si prepara a un match importante contro il suo ex mentore, con molte aspettative sul risultato.

A un certo sembrava fatta per l’Arsenal, che già pregustava di tornare a vincere un campionato dopo 22 anni di attesa. Secondo i bookmaker i londinesi sono ancora favoriti nelle quote antepost ma ora il Manchester City si è portato a -6 con una partita da recuperare, contro il Crystal Palace, la cui data non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Arsenal (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Arteta si gioca tutto contro il suo vecchio mentore

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