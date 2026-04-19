Manchester City-Arsenal domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Arteta si gioca tutto contro il suo vecchio mentore

Domenica 19 aprile 2026 alle 17:30 si affrontano Manchester City e Arsenal in una partita che promette grande spettacolo. L’Arsenal, che sperava di mettere fine a un’attesa di 22 anni senza vittorie, si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro il Manchester City. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state svelate, mentre i pronostici sono in fermento. La partita si preannuncia come un confronto tra due squadre pronte a mettere in gioco tutto.

A un certo sembrava fatta per l’Arsenal, che già pregustava di tornare a vincere un campionato dopo 22 anni di attesa. Secondo i bookmaker i londinesi sono ancora favoriti nelle quote antepost ma ora il Manchester City si è portato a -6 con una partita da recuperare, contro il Crystal Palace, la cui data non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Arsenal (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Arteta si gioca tutto contro il suo vecchio mentore Notizie correlate Manchester City-Arsenal (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Arteta si gioca tutto contro il suo maestroA un certo sembrava fatta per l’Arsenal, che già pregustava di tornare a vincere un campionato dopo 22 anni di attesa. Manchester City-Arsenal (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiA un certo sembrava fatta per l’Arsenal, che già pregustava di tornare a vincere un campionato dopo 22 anni di attesa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: City-Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky; Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Manchester City-Arsenal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calcio in tv: Manchester City-Arsenal. Manchester City-Arsenal oggi in Premier League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniLo scontro al vertice tra Manchester City e Arsenal deciderà le sorti della Premier League: dove vedere il big match del calcio inglese in diretta tv ... fanpage.it Manchester City Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky Sport. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo Manchester City Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky Sport. VIDEO ... sport.sky.it A ranar Lahadi, manyan kungiyoyin wallon afa na Ingila, Manchester City da Arsenal, za su fafata a wata muhimmiyar wasa da ka iya zama mai tasiri wajen tantance wanda zai lashe kofin Premier League. Wannan wasa mai cike da tarihi da gasa mai zafi facebook È la vigilia della partita più importante della stagione di Premier League: Pep Guardiola ammette l’importanza della gara ma sostiene che il calendario del Manchester City sia molto complicato Inoltre, le motivazioni fortissime dell’Arsenal potrebbero fare la x.com