Manchester City-Arsenal domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Arteta si gioca tutto contro il suo vecchio mentore

Da infobetting.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile 2026 alle 17:30 si affrontano Manchester City e Arsenal in una partita che promette grande spettacolo. L’Arsenal, che sperava di mettere fine a un’attesa di 22 anni senza vittorie, si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro il Manchester City. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state svelate, mentre i pronostici sono in fermento. La partita si preannuncia come un confronto tra due squadre pronte a mettere in gioco tutto.

A un certo sembrava fatta per l’Arsenal, che già pregustava di tornare a vincere un campionato dopo 22 anni di attesa. Secondo i bookmaker i londinesi sono ancora favoriti nelle quote antepost ma ora il Manchester City si è portato a -6 con una partita da recuperare, contro il Crystal Palace, la cui data non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Manchester City-Arsenal (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Arteta si gioca tutto contro il suo vecchio mentore

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