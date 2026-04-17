Manchester City-Arsenal domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle 17:30 si sfidano Manchester City e Arsenal in una partita che ha attirato molta attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. L'Arsenal sembrava ormai in procinto di conquistare il titolo, dopo 22 anni di attesa, ma la partita potrebbe ancora riservare sorprese. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già analizzati, mentre i due club si preparano per uno degli incontri più attesi della stagione.

A un certo sembrava fatta per l’Arsenal, che già pregustava di tornare a vincere un campionato dopo 22 anni di attesa. Secondo i bookmaker i londinesi sono ancora favoriti nelle quote antepost ma ora il Manchester City si è portato a -6 con una partita da recuperare, contro il Crystal Palace, la cui data non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Arsenal (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Chelsea-Manchester City (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiChelsea e Manchester City si sono qualificati per le semifinali di FA Cup, dove però non si affronteranno direttamente, con i Blues che hanno messo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: City-Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky; Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Manchester City-Arsenal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Premier, volata finale City-Arsenal: a decidere può essere... la differenza reti. Manchester City Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky Sport. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo Manchester City Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky Sport. VIDEO ... sport.sky.it Il Manchester City di Guardiola si gioca la Premier nella sfida con l'Arsenal: Se perdiamo è finitaLa clamorosa rimonta del Manchester City passa dallo scontro diretto con l'Arsenal, in programma domenica alle 17.30. La squadra di Pep Guardiola. tuttomercatoweb.com È la vigilia della partita più importante della stagione di Premier League: Pep Guardiola ammette l’importanza della gara ma sostiene che il calendario del Manchester City sia molto complicato Inoltre, le motivazioni fortissime dell’Arsenal potrebbero fare la x.com Premier League-a an inhmachhawn hnuhnung 5-ah Manchester City hian Arsenal hneh an la nei lo. facebook