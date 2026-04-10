Nel piccolo paese di Pietracatella si allargano le indagini sul caso di madre e figlia avvelenate, con la cugina chiamata in procura. Le autorità stanno raccogliendo nuovi elementi per chiarire la vicenda, che ha suscitato molta attenzione nella comunità. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali responsabilità. La procura prosegue le verifiche per fare chiarezza sui fatti accaduti.

Si allarga il cerchio delle indagini sul caso del doppio avvelenamento che ha sconvolto Pietracatella. Nella lunga giornata di audizioni in questura a Campobasso, gli investigatori hanno convocato anche una cugina dell’ex sindaco del paese, residente nelle vicinanze dell’abitazione della famiglia Di Vita. La donna è stata ascoltata in serata, dopo le 20, nell’ambito degli approfondimenti sui rapporti familiari e su quanto accaduto nei giorni precedenti la tragedia. Prima di lei, per oltre dieci ore, erano stati sentiti gli unici due sopravvissuti della famiglia: il padre, Gianni Di Vita, e la figlia maggiore Alice. I due hanno risposto senza avvocati, in qualità di persone informate sui fatti, alle domande della procuratrice di Larino e del capo della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mamma e figlia avvelenate: la cugina in procura, cambia tutto?

“Devastante”. Mamma e figlia avvelenate, il dettaglio che cambia tutto: nuova scopertaUn dettaglio inquietante emerge con sempre maggiore forza dall’indagine sulla morte di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso.

Madre e figlia avvelenate, i «non ricordo» del padre e i dubbi sul malore. La cugina sentita alla fine: cosa non torna dopo gli interrogatoriSono durati oltre dieci ore gli interrogatori sostenuti ieri l’8 aprile nella Questura di Campobasso da Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi...

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Ore 14 - Mamma e figlia avvelenate, chi voleva sterminare la famiglia? - 01/04/2026 - Video.

Mamma e figlia avvelenate: «La ricina ha agito velocemente». Indagini su tre pasti, padre e figlia maggiore interrogatiAl centro delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, di soli 15 anni, ci sono tre momenti precisi: due cene e un pranzo consumati tra il 23 e il 24 ... leggo.it

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno. I sospetti: «C'erano liti in famiglia»Non è mai stato escluso che Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, fossero state avvelenate. La procura di Campobasso subito dopo i decessi ha aperto un fascicolo ... ilmattino.it

«Perdiamo una donna altruista e una mamma stupenda che sapeva cogliere la felicità in ogni istante». Alessandro Eynard descrive così la moglie Stefania Lupo, scomparsa mercoledì mattina a 55 anni. x.com

È stato inflitto l'ergastolo, anche in Appello, a Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la mamma di Donato “Con mollica o senza” - facebook.com facebook