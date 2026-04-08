Devastante Mamma e figlia avvelenate il dettaglio che cambia tutto | nuova scoperta

Un nuovo elemento si aggiunge all’indagine sulla morte di madre e figlia avvenuta a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le autorità stanno analizzando un dettaglio che potrebbe cambiare il corso delle indagini e che ha attirato l’attenzione degli inquirenti. La vicenda, descritta come “devastante” da fonti vicine alle indagini, continua a essere al centro di approfondimenti e verifiche da parte degli investigatori.

Un dettaglio inquietante emerge con sempre maggiore forza dall’indagine sulla morte di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le circostanze del decesso, avvenuto nel periodo natalizio, continuano a sollevare interrogativi profondi, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire ogni singolo passaggio delle ultime ore di vita delle due donne. La comunità resta sotto choc, stretta attorno a una vicenda che appare ancora piena di zone d’ombra. Le prime ricostruzioni avevano lasciato aperte diverse ipotesi sulle modalità dell’avvelenamento, ma gli accertamenti tecnici stanno progressivamente restringendo il campo. Gli esperti... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Mamma e figlia morte avvelenate, la nuova scoperta proprio oraQuella che nei primi momenti era stata liquidata come una semplice intossicazione alimentare si sta trasformando in uno dei casi più inquietanti...

“Nessuna traccia di ricina”. Mamma e figlia avvelenate, la scoperta sul marito in ospedaleIl piccolo centro di Pietracatella è scosso da un mistero che supera di gran lunga l’orrore di una semplice tragedia familiare.

Temi più discussi: Schianto devastante ad Asti: mamma e bimba di 12 anni tra la vita e la morte; Mamma e figlia morte avvelenate, la svolta: La ricina ha agito velocemente. Indagini su tre pasti e i cesti di Natale donati all'ex...; Omicidio di Martina Carbonaro, la mamma: Una vita senza nostra figlia è come un calvario senza fine: ora una sentenza esemplare; Mamma e bimba disabile incastrate nell'auto: salvate dall'autista dell'Atvo.

Mamma e figlia morte avvelenate, la svolta: «Il veleno ha agito velocemente». Indagini su tre pasti e i cesti di Natale donati all'ex sindacoAl centro delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, di soli 15 anni, ci sono tre momenti precisi: due cene e un pranzo consumati tra il 23 e il 24 ... leggo.it

Mamma e figlia avvelenate: cosa si è scoperto sulla ricina. Domani interrogati padre e sorella. La pm: qualcuno potrebbe inquinare le proveIl tempo è il nemico più insidioso nel giallo di Pietracatella, e la procuratrice di Larino Elvira Antonelli non lo nasconde affatto. Il timore che sta ... thesocialpost.it

Molise, le immagini della devastante frana di Petacciato - VIDEO - facebook.com facebook

A un'ora dalla scadenza del devastante ultimatum sull' #Iran, #Trump annuncia la svolta: "Cessate il fuoco di 2 settimane, vicini a un accordo di pace definitivo". L'intervento di Pakistan e Cina su Teheran x.com