Morte a Campobasso anche il papà entrò in contatto con la ricina L'audio | Ha piastrine e bilirubina alte

Durante le indagini sulla morte di una donna e della figlia avvenuta lo scorso dicembre a Campobasso, è stato diffuso un audio in cui si ascolta una dottoressa riferire agli agenti che anche il marito e il padre delle vittime presentano livelli elevati di bilirubina. L'audio è stato registrato da un cronista del Tg1 e include il commento sulla presenza di piastrine e bilirubina alte nel padre, coinvolto nel caso.

Nel corso delle indagini sulla morte di Antonella di Ielsi e della figlia Sara, avvenuta lo scorso dicembre, spunta un audio registrato da un cronista del Tg1 in cui si sentirebbe una dottoressa di Campobasso ragguagliare gli agenti sul caso: "Birulina alta anche nel marito e papà delle vittime". Potrebbe essere entrato in contatto con la ricina?.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso, l’avvocato dei medici indagati: “Ricina? Non si poteva individuare” Mamma e figlia morte a Campobasso, Procura: “Nessuna certezza sulla ricina, preoccupati per l’altra figlia”La procuratrice di Larino invita alla prudenza dopo le notizie della positività alla ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Campobasso, morte avvelenate madre e figlia: cosa sappiamo; Madre e figlia morte a Campobasso: interrogati per 10 ore il marito e la figlia maggiore, sentita anche una cugina. La ricina ha agito velocemente; Morte avvelenate, confermata negatività alla ricina per il papà; Madre e figlia morte a Campobasso, altre cinque persone convocate in questura. Confermata positività alla ricina. Morte a Campobasso, anche il papà entrato in contatto con la ricina. L’audio: Ha piastrine e bilirubina alteNel corso delle indagini sulla morte di Antonella di Ielsi e della figlia Sara, avvenuta lo scorso dicembre, spunta un audio registrato da un cronista ... fanpage.it Morte avvelenate a Campobasso, sentiti ancora parenti e conoscenti delle vittimeLa squadra mobile locale, guidata da Marco Graziano, anche in queste ore ha sentito altre persone informate dei fatti, raccogliendo testimonianze di parenti e conoscenti delle vittime che si ... tg24.sky.it A pochi giorni dal primo anniversario della morte di Jorge Mario #Bergoglio, in Plaza de Mayo, a Buenos Aires, una festa di musica e preghiera con migliaia di persone animato dal prete DJ padre Guilherme Peixoto. x.com Ad un anno dalla morte di #PapaFrancesco @evacrosetta ripercorre i dodici anni del suo pontificato, riletti con il contributo di un altro gesuita, il teologo Padre @antoniospadaro Sottosegretario @dicasterycultureeducation. Domenica 19 aprile ore 7.30 su # - facebook.com facebook