Incendio in una cascina abbandonata | salvati quattro clochard intrappolati tra le fiamme

Da milanotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro senzatetto sono stati tratti in salvo questa mattina a Cormano, vicino a Milano, dopo che un incendio si è sviluppato in una cascina abbandonata di via dei Giovi. Le fiamme hanno avvolto il vecchio stabile, intrappolando le persone che vi si erano rifugiate. Sul posto sono arrivati i soccorritori, sono scattate le operazioni di salvataggio e le persone sono state portate in ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Il fuoco e le fiamme, poi le sirene dei soccorritori e la corsa in ospedale. Quattro senzatetto sono stati salvati da un incendio sviluppatosi in una cascina abbandonata di via dei Giovi 6, a Cormano, al confine con Milano, nella tarda mattinata di mercoledì 28 gennaio. Tutti e quattro sono stati soccorsi dal personale del 118. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia. Tutto è successo poco dopo le 12.30, quando — per cause in corso di accertamento — si è sviluppato il rogo all’interno della struttura abbandonata, una vecchia cascina.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

