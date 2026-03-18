incendio in casa a garbagnate tre intossicati

Attorno a mezzogiorno un incendio si è sviluppato in un appartamento di Garbagnate Milanese, in via Canova al civico 11. Le fiamme sono divampate nella cucina dell’abitazione, causando l’intossicazione di tre persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per spegnere le fiamme e gestire la situazione.

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