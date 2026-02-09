La settimana di metà febbraio si sta rivelando molto dura per l’Italia. Le previsioni indicano temporali, grandine, vento forte e neve, che coinvolgono molte regioni. Le condizioni meteo sono instabili e le zone più a rischio sono già in allerta. Le autorità invitano alla massima attenzione e prepararsi alle possibili criticità.

Maltempo Italia in intensificazione nella settimana di metà febbraio, con un quadro atmosferico instabile destinato a interessare gran parte della Penisola. Un vortice depressionario sta convogliando correnti più fredde e perturbate verso il Mediterraneo centrale, favorendo una fase caratterizzata da piogge diffuse, temporali e nevicate sui rilievi. Secondo gli esperti, le condizioni saranno compatibili con un “weekend di San Valentino all’insegna del maltempo”. Nella giornata di lunedì 9 febbraio il fronte atlantico risulta già attivo sul Centro e sulla Campania. In Sicilia, inoltre, vengono segnalati temporali e grandine con “accumuli fino a 20mm”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maltempo Italia, previsione tremenda: grandine, temporali, vento e neve. Le zone più a rischio

Approfondimenti su Maltempo Italia

Le condizioni meteorologiche in Italia si presentano instabili in alcune regioni, con allerta gialla per temporali e nevicate.

La Toscana si prepara ad affrontare un peggioramento del tempo previsto per venerdì 6.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maltempo Italia

