Allerta meteo gialla domani 18 aprile in Molise per rischio idrogeologico | le zone colpite

Domani 18 aprile il dipartimento di protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per il Molise a causa del rischio idrogeologico. Le previsioni indicano condizioni di tempo asciutto e soleggiato su buona parte dell’Italia, ma in questa regione si attendono possibili criticità legate alle piogge o alle intense precipitazioni. La presenza di questa allerta riguarda in particolare le zone vulnerabili del territorio molisano.

Tempo asciutto e soleggiato sull’Italia ma persistono condizioni di rischio idrogeologico per il Molise. La Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per sabato 19 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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