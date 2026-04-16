Allerta meteo gialla 17 aprile in Abruzzo e Molise per rischio idrogeologico | le zone colpite

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per il rischio idrogeologico in Abruzzo e Molise per la giornata di domani, venerdì 17 aprile. Il maltempo che ha interessato il Centro-Sud si sta progressivamente attenuando, ma le autorità hanno deciso di monitorare attentamente le condizioni nelle zone coinvolte. L’avviso riguarda specificamente le aree vulnerabili a eventuali criticità legate alle piogge e ai fenomeni idrogeologici.

Si attenua il maltempo al Centro-Sud. Per la giornata di domani, venerdì 17 aprile, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in Abruzzo e Molise per il solo rischio idrogeologico. Altrove torna il sole e temperature in aumento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Allerta meteo arancione e gialla venerdì 10 aprile in Abruzzo e Molise: le zone colpiteAllerta arancione e gialla venerdì 10 aprile per rischio idrogeologico e idraulico in Molise e Abruzzo, dopo le piogge abbondanti dei giorni sorsi e...

Allerta meteo arancione e gialla domani 11 aprile in Abruzzo e Molise: le zone interessateLa Protezione Civile ha valutato per sabato 11 aprile una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico su alcune zone di Molise e...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: In Emilia-Romagna è allerta gialla per i temporali con tanto di sabbia sahariana; Meteo, arrivano i temporali (e la sabbia del Sahara). Allerta gialla in Emilia-Romagna; Meteo a Roma, torna il maltempo e scatta l'allerta per temporali e raffiche di vento; Meteo, allerta gialla in Sicilia: previsti temporali.

Allerta meteo gialla 17 aprile in Abruzzo e Molise per rischio idrogeologico: le zone colpiteSi attenua il maltempo al Centro-Sud. Per la giornata di domani, venerdì 17 aprile, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla ... fanpage.it

Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco doveLa tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede un dominio anticiclonico con temperature oltre la norma, tipiche degli inizio di giugno. meteo.it

ALLERTA METEO | Ancora piogge e temporali al Sud! La prossima settimana diventa un'enorme incognita... Tutti i dettagli sul nostro video YouTube https://youtu.be/ZA8mONoIODksi=6YfY78fupttLGQ3A #AllertaMeteo #Piogge #Temporali #SudItalia #I facebook

Allerta #meteo, nuovi temporali oggi pomeriggio. Attenzione in #Abruzzo, #Molise, #Calabria e #Sicilia, Lorenzo Pasqualini . x.com