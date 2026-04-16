Allerta meteo gialla 17 aprile in Abruzzo e Molise per rischio idrogeologico | le zone colpite

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per il rischio idrogeologico in Abruzzo e Molise per la giornata di domani, venerdì 17 aprile. Il maltempo che ha interessato il Centro-Sud si sta progressivamente attenuando, ma le autorità hanno deciso di monitorare attentamente le condizioni nelle zone coinvolte. L’avviso riguarda specificamente le aree vulnerabili a eventuali criticità legate alle piogge e ai fenomeni idrogeologici.

Si attenua il maltempo al Centro-Sud. Per la giornata di domani, venerdì 17 aprile, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in Abruzzo e Molise per il solo rischio idrogeologico. Altrove torna il sole e temperature in aumento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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