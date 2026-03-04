Prato | due giovani lanciano droga nel campo da calcio del carcere Sessanta detenuti in rivolta per impedire il sequestro

Due giovani hanno lanciato droga nel campo da calcio di un carcere a Prato, mentre sessanta detenuti si sono riversati sul campo per impedire un sequestro. La Procura della Repubblica ha reso nota l’episodio attraverso una comunicazione ufficiale, firmata dal procuratore capo. La situazione ha portato a una rivolta tra i detenuti, che hanno cercato di bloccare le operazioni in corso.

PRATO – Escalation d'illegalità nel carcere della Dogaia. Lo denuncia la Procura della Repubblica attraverso una nota diffusa alla stampa dal procuratore capo Luca Tescaroli. Secondo quanto si legge, nonostante i ripetuti interventi repressivi messi in atto negli ultimi mesi – tra cui due maxi blitz con centinaia di agenti e militari impiegati – prosegue l'attività illecita sia all'interno sia all'esterno della casa circondariale della Dogaia. L'episodio recente più grave risale al 28 febbraio 2026 quando, in pieno giorno, due giovani, un 20enne tunisino e un 19enne italiano, sono stati presi mentre lanciavano tre involucri con droga oltre il muro di cinta, in direzione del campo di calcio, dove c'erano detenuti della sesta sezione.