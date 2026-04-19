Malore improvviso in piazza Trinità | muore pensionato davanti a un bar

Oggi pomeriggio, in piazza Trento e Trieste, un pensionato è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso davanti a un bar. La scena si è svolta nel cuore della piazza, attirando l'attenzione dei passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del decesso.

Tragedia nel pomeriggio di oggi in piazza Trento e Trieste, dove un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso davanti a un bar della zona.L’episodio si è verificato poco dopo le 17, in una piazza affollata di persone per il consueto passeggio festivo. Secondo quanto ricostruito.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Malore improvviso, 21enne muore davanti alla mammaVincenzo Somma si è spento a 21 anni lasciando un enorme vuoto in famiglia e in tutta la comunità di Vigardolo di Monticello Conte Otto Un malore... Colpito da un malore improvviso, uomo muore in mezzo alla piazzaUn improvviso malore lo ha colto mentre passeggiava nel cuore del centro storico, sotto gli occhi di alcuni passanti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Uomo si sente male in mezzo alla piazza: soccorso e portato in ospedale - BresciaToday; Tragedia in banchina a Principe, si accascia e muore davanti ai passeggeri; Malore improvviso al mercato: muore ambulante padovano di 52enne; 61enne trovato morto in auto, ipotesi malore improvviso. Malore a Modica: soccorsa dai passanti e dai CarabinieriPaura per un malore a Modica in Piazza Matteotti. Una madre soccorsa dopo una crisi epilettica, salvata la figlia nel passeggino ... quotidianodiragusa.it 38enne muore in strada dopo un malore improvviso: fissato l’ultimo salutoLa tragedia si è consumata in piazza Alcide De Gasperi, dove il corpo della donna è stato ritrovato privo di sensi su una panchina, a poca distanza dalla chiesa ... casertace.net Leggo. . Un malore improvviso al lavoro, poi la corsa in ospedale e una diagnosi che gli cambierà per sempre la vita. È il 2013 quando il destino di Antonio Felli, tecnico di allarmi di 43 anni originario di Napoli ma residente ad Anzio, prende una direzione inas facebook