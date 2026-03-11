malore improvviso 21enne muore davanti alla mamma

Un giovane di 21 anni è deceduto improvvisamente davanti alla madre, che si trovava a pochi metri. La donna ha capito subito la gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi, ma nonostante l’intervento dei medici, il ragazzo è morto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Vincenzo Somma si è spento a 21 anni lasciando un enorme vuoto in famiglia e in tutta la comunità di Vigardolo di Monticello Conte Otto Un malore fatale lo ha colto all’improvviso. La mamma, che era a pochi metri, ha subito compreso la gravità di quanto stava accadendo e ha dato immediatamente l’allarme. Ma, nonostante i disperati tentativi del Suem, giunto anche con l’elicottero, per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è verificata in via Cavour. In base ad una prima, ancora sommaria ricostruzione, Vincenzo era andato a dormire domenica sera sapendo che ieri mattina sarebbe potuto rimanere a letto un po’ di più. Il lunedì, la pizzeria d’asporto di famiglia, la “Margherita” di via San Floriano a Vigardolo, gestita dal padre, è infatti chiusa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

