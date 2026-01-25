Calciomercato Milan | retroscena Maignan In tre sono stati ‘decisivi’ per il sì al rinnovo cos’è successo nello spogliatoio

Nel contesto del calciomercato Milan, il rinnovo di Mike Maignan si è concretizzato grazie all'intervento di tre figure chiave all’interno dello spogliatoio. Questo processo ha evidenziato l’importanza di un ambiente unito e di un dialogo aperto tra giocatori e dirigenza, contribuendo a rafforzare la stabilità del settore portieri e a confermare l’impegno del club nel mantenere un reparto fondamentale per la squadra.

Maignan ha aperto al rinnovo col Milan: tutti i dettagli. Sono giorni decisiviMaignan ha aperto alla possibilità di rinnovare con il Milan, segnando una fase importante per il club e il portiere.

