Hellas Verona-Napoli gol Akpa Akpro da annullare? Cos’è successo al Bentegodi

Durante la partita tra Hellas Verona e Napoli, giocata il 28 febbraio al Bentegodi, è stato mostrato un episodio che ha suscitato proteste e polemiche. In particolare, si discute sull’annullamento di un gol segnato da Akpa Akpro, decisione che ha coinvolto l’arbitro e ha generato diverse reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita si è svolta nella 27esima giornata di Serie A.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Hellas Verona-Napoli. Oggi, sabato 28 febbraio, gli scaligeri ospitano gli azzurri nella 27esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. Al momento del pareggio del Verona firmato da Akpa Akpro infatti, a metà del secondo tempo, si sono alzate le proteste dei giocatori e della panchina partenopea, con Antonio Conte ammonito nei minuti successivi. Ma cos'è successo al Bentegodi? Succede tutto al 64'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'ex centrocampista della Lazio si avventa su una palla vagante in area e calcia di prima con il destro, trovando la deviazione decisiva di Hojlund e battendo Meret per l'1-1 scaligero. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Akpa-Akpro risponde a Hojlund, 1-1 tra Verona e Napoli Hellas Verona - Torino, probabili formazioni. Akpa Akpro ancora out, ritorna FreseLo stadio Bentegodi si prepara a ospitare la prima sfida del nuovo anno solare dell'Hellas Verona. Tutto quello che riguarda Hellas Verona Napoli. Temi più discussi: Verso Hellas Verona-Napoli, Anguissa c’è; Troilo manda l'Inter a +10, i KO di Juve e Napoli e tutti gli altri gol Streaming; I PRECEDENTI | Napoli di misura sul Verona, ma nell'ultimo scontro fu festa gialloblù (3-0); Pronostico Verona-Napoli: analisi, quote e consigli. Gol Akpa-Akpro o autogol Hojlund in Verona – Napoli? Ecco la decisione della Lega!Situazione dubbia al Fantacalcio: Akpa-Akpro batte in rete con deviazione decisiva di Hojlund, si tratta di autogol? generationsport.it Verona-Napoli 1-2, Lukaku la riprende nel finale e Conte prende i tre puntiÈ il giorno di Verona-Napoli, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, ancora in trasferte, sono chiamati a riscattare la sconfitta contro ... ilmattino.it — Full Time Hellas Verona 1-2 Napoli 2' Højlund Vergara 65' Akpa Akpro 90+6' Lukaku 2:5 - 3:4 #SerieA - facebook.com facebook 27ª giornata in trasferta! Il Napoli affronta l’Hellas Verona sabato 28 febbraio alle 18:00 nella 27ª gara di Serie A della stagione. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/1zFEOs #ForzaNapoli x.com