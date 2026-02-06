Frammenti di Sicilia | la presentazione del libro di Franco Garufi al Centro Studi Pio La Torre

È stata presentata al Centro Studi Pio La Torre una nuova raccolta di racconti di Franco Garufi intitolata “Frammenti di Sicilia”. L’autore ripercorre alcune delle contraddizioni più forti dell’isola, toccando vicende che hanno segnato il Novecento. La serata ha attirato un pubblico interessato a scoprire aspetti meno noti della Sicilia, tra storie di lotte, misteri e realtà spesso dimenticate. Garufi ha scelto di raccontare l’isola attraverso frammenti di vita, senza edulcorare le verità più dure.

Un itinerario tra le contraddizioni dell'isola, attraverso la sintetica ricostruzione di alcune controverse vicende che l'hanno segnata nel corso del secolo nuovo. Questo suggerisce “Frammenti per la Sicilia”, il libro di Franco Garufi, edito da Navarra, che verrà presentato alle 17 di lunedì 9 febbraio al Centro Studi Pio La Torre, in via Umberto Boccioni n. 206, a Palermo. A dialogare con l’autore saranno: Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre; Piera Fallucca, del Comitato scientifico Istituto Gramsci Siciliano; Franco Nicastro, direttore delle rivista “A Sud'Europa”; l’editore Ottavio Navarra.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Frammenti Sicilia Franco Garufi presenta “Frammenti per la Sicilia” a Palermo: riflessioni su cultura e identità islandesi Questa sera a Palermo, Franco Garufi presenta il suo libro “Frammenti per la Sicilia” al Centro Studi Pio La Torre. A Lanciano la presentazione del libro di Franco Ciarelli "Rèverie" La Casa Editrice Nuova Gutemberg di Lanciano inaugura il 2026 con la presentazione del libro di Franco Ciarelli, Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Frammenti Sicilia Argomenti discussi: Il mare di Sicilia svela nuovi segreti: a Siracusa riaffiorano tracce di un recente passato; Niscemi e la frana delle responsabilità; Sicilia, dal mare riemerge un aereo della Seconda guerra mondiale; Scoperta eccezionale a Khaybar: dopo 4000 anni riemerge un città fortificata. Il mare di Sicilia svela nuovi segreti: a Siracusa riaffiorano tracce di un recente passatoIl mare siciliano continua a restituire frammenti del suo passato militare. Nei fondali di Brucoli, nel Siracusano, è emerso il relitto di un Douglas C-47 statunitense della Seconda guerra mondiale, ... blogsicilia.it Frammenti di Sicilia, il libro di Franco Garufi che verrà presentato lunedì 9 febbraio al Centro studi Pio La TorreUn itinerario tra le contraddizioni dell’isola, attraverso la sintetica ricostruzione di alcune controverse vicende che l’hanno segnata nel corso del secolo nuovo. Questo suggerisce Frammenti per la ... blogsicilia.it TaoNaxos vs Fc Taormina: la formazione titolare. Lo Monaco, Sciacca, Mainardi (K), Riccina, Romeo, Bevacqua, Giuffrida, Bisione, Franco, Ilardi, Cantarella. Allenatore: Insanguine A disposizione: Garufi, Barbera, Fichera, Sturiale, D’Allura, Bottino, Lon facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.