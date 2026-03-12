Il possibile come orizzonte | al centro studi Pio La Torre la presentazione del libro di Calogero Laneri

Alle 17, presso il centro studi “Pio La Torre”, si terrà la presentazione del libro di Calogero Laneri intitolato “Il possibile come orizzonte. Il migliorismo nella storia della sinistra italiana”. L’evento vede coinvolte diverse persone impegnate nel mondo culturale e politico, che discuteranno del contenuto del volume e delle sue analisi sulla sinistra italiana. La presentazione si svolgerà in un contesto dedicato alla cultura e allo studio storico.

S'intitola "Il possibile come orizzonte. Il migliorismo nella storia della sinistra italiana" il volume di Calogero Laneri che verrà presentato alle 17.30 di venerdì 13 marzo nella sede del Centro Studi Pio La Torre, in va Umberto Boccioni 206. A dialogare con l'autore: Antonio Blando, Dario Carnevale, Emilio Miceli ed Elio Sanfilippo. L'espressione migliorismo fa la sua comparsa nel dibattito pubblico italiano nel corso degli anni Ottanta, per definire quell'eterogenea area che nella geografia politica dell'"ultimo" Pci si è soliti collocare alla "destra" del partito.