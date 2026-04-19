Mai dire Blackout | Hormuz mon amour

Le recenti dichiarazioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia indicano che il recupero delle forniture di petrolio provenienti da Hormuz richiederà più tempo del previsto. La Cina sta diversificando le fonti di approvvigionamento e aumentando le riserve di petrolio. Nel frattempo, l’Unione Europea suggerisce politiche di austerità e riduzione delle tasse, mentre il Fondo Monetario Internazionale si mostra più cauto sulla questione.

IEA: tempi lunghi per il recupero da Hormuz. La Cina diversifica e aumenta le riserve. L’Ue raccomanda austerità e taglio tasse, ma il Fmi frena. Allarme alluminio. Lo stretto resta chiuso, export USA in crescita. Prezzi sotto pressione e crisi dell’alluminio. La guerra cambia flussi, regole e equilibri globali. Asia in emergenza tra diesel e GNL. La Cina rivende gas. India e Myanmar razionano, valute asiatiche sotto pressione. Fed attendista sui tassi. Domanda asiatica in calo. Teheran colpisce infrastrutture energetiche. Shipping globale nel caos. La guerra aiuta la Russia. Shock energetico prolungato? I sauditi temono petrolio a 180$. Lo Stretto resta chiuso e il petrolio sale.🔗 Leggi su Laverita.info

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Due leader instabili, un mondo in bilico - fino a quando

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