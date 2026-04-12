Mai dire Blackout | Hormuz bloccato America al comando

Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, mentre le esportazioni degli Stati Uniti continuano a crescere. I prezzi delle materie prime sono sotto pressione e si segnala una crisi nel settore dell’alluminio. La guerra in corso sta modificando i flussi commerciali, le regole e gli equilibri a livello globale, influenzando i mercati e le strategie degli attori coinvolti.

Lo stretto resta chiuso, export USA in crescita. Prezzi sotto pressione e crisi dell’alluminio. La guerra cambia flussi, regole e equilibri globali. Asia in emergenza tra diesel e GNL. La Cina rivende gas. India e Myanmar razionano, valute asiatiche sotto pressione. Fed attendista sui tassi. Domanda asiatica in calo. Teheran colpisce infrastrutture energetiche. Shipping globale nel caos. La guerra aiuta la Russia. Shock energetico prolungato? I sauditi temono petrolio a 180$. Lo Stretto resta chiuso e il petrolio sale. Si cercano rimedi ma le riserve sono solo una toppa. La Russia intanto sorride. Von der Leyen pentita sul nucleare. Stretto di Hormuz bloccato, non passano petroliere e metaniere.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | Hormuz bloccato, America al comando Leggi anche: Mai dire Blackout | Checkpoint Hormuz Leggi anche: Mai dire Blackout | Iran al contrattacco