Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Brigatisti, neofascisti, una donna vittima della follia e un’anziana in Rsa, persino gli extraterrestri. I protagonisti dei romanzi di Luce d’Eramo sono per lo più creature scomode, alle quali lei sa dare voce. Donna curiosa e osservatrice acuta, la bambina che passava le ore a guardare affascinata le formiche, è diventata da adulta entomologa dell’animo umano, suo e altrui.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mai conformista, sempre “aliena”, l’autrice di Deviazione scelse di lavorare in un campo di lavoro nella Germania nazista. Salvata dal suicidio, si fece arrestare e finì a Dachau. Riuscì a fuggire, poi un incidente tremendo. Ma restò curiosa e instancabile

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