L’autrice di Sex and the City | Carrie e Big nella realtà? Non sarebbero mai stati insieme parola di autrice
Candace Bushnell, autrice di Sex and the City, afferma che Carrie e Big nella vita reale non sarebbero mai stati una coppia. La scrittrice spiega che il loro rapporto rappresenta solo un’idea romanzata e che le dinamiche tra i due personaggi differiscono molto dalla realtà. Bushnell sottolinea che, nella vita quotidiana, le persone hanno comportamenti diversi da quelli mostrati in televisione. Per esempio, dice che il loro legame sembrava più una storia di fantasia che una relazione autentica.
Il mito del grande amore tra Carrie Bradshaw e Mr. Big, pilastro della cultura pop anni ’90 e 2000, viene definitivamente smontato proprio dalla sua creatrice, Candace Bushnell. Mentre intere generazioni di Millennials hanno visto nel loro tormentato tira e molla un modello di romanticismo “fatale”, l’autrice del libro originale ha rivelato che, nella realtà, quel legame non avrebbe mai avuto un futuro. La percezione della serie è cambiata radicalmente nel tempo: se i nati tra gli anni ’80 e ’90 tendono a idealizzare l’ossessione amorosa della coppia, la Gen Z identifica oggi in Mr. Big i tratti tipici della relazione tossica. 🔗 Leggi su Cultweb.it
“Carrie e Big nella vita reale non avrebbero mai potuto stare insieme”, le parole dell’autrice di Sex and The City
Candace Bushnell, autrice di Sex and The City, afferma che nella vita reale Carrie e Big non avrebbero mai potuto condividere una relazione, perché le loro differenze sarebbero state troppo grandi.
«Carrie e Big? Nella vita reale non sarebbero mai stati insieme»
Candace Bushnell, autrice di Sex and the City, ha spiegato che Carrie e Big nella vita reale non sarebbero mai stati una coppia, perché lui è troppo distante e difficile da raggiungere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vieni a scoprire l’autrice di Cime Tempestose. Ora Emily è su MYmovies ONE; Nunzia Schiano, l'attrice da Un Posto al sole a Le Pornoprecarie: Il dolore mi ha insegnato a far ridere; Gran Bretagna e attribuzione di genere, ragazzi e ragazze potranno cambiare nome, pronome e divisa a scuola sin dai 4 anni. Ma sulle nuove linee guida scoppia la polemica; A Torvaianica c'è una comunità di donne trans che è una piccola rivoluzione.
Carrie e Big nella vita reale non avrebbero mai potuto stare insieme, le parole dell’autrice di Sex and The CityL'autrice di Sex and The City, Candace Bushnell, racconta in un'intervista che nella realtà Carrie e Mr Big non sarebbero mai stati insieme ... fanpage.it
«Carrie e Big? Nella vita reale non sarebbero mai stati insieme»Candace Bushnell, autrice di Sex and the City, ha definito il personaggio interpretato da Chris Noth un uomo inarrivabile, che solo nella finzione televisiva capitolerebbe ... vanityfair.it
#15febbraio 2023 Muore Raquel Welch. Considerata tra le più grandi sex symbol del cinema hollywoodiano tra gli anni sessanta e settanta, riuscì nel tempo a farsi apprezzare anche come attrice in altri ruoli. #storia #cinema x.com
Il teaser di Teenage sex and Death at camp Miasma. Segue un regista che sta rilanciando un film slasher ed è ossessionato dall'attrice che ha interpretato la "final Girl" nel film originale. - facebook.com facebook