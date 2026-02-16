L’autrice di Sex and the City | Carrie e Big nella realtà? Non sarebbero mai stati insieme parola di autrice

Candace Bushnell, autrice di Sex and the City, afferma che Carrie e Big nella vita reale non sarebbero mai stati una coppia. La scrittrice spiega che il loro rapporto rappresenta solo un’idea romanzata e che le dinamiche tra i due personaggi differiscono molto dalla realtà. Bushnell sottolinea che, nella vita quotidiana, le persone hanno comportamenti diversi da quelli mostrati in televisione. Per esempio, dice che il loro legame sembrava più una storia di fantasia che una relazione autentica.

Il mito del grande amore tra Carrie Bradshaw e Mr. Big, pilastro della cultura pop anni ’90 e 2000, viene definitivamente smontato proprio dalla sua creatrice, Candace Bushnell. Mentre intere generazioni di Millennials hanno visto nel loro tormentato tira e molla un modello di romanticismo “fatale”, l’autrice del libro originale ha rivelato che, nella realtà, quel legame non avrebbe mai avuto un futuro. La percezione della serie è cambiata radicalmente nel tempo: se i nati tra gli anni ’80 e ’90 tendono a idealizzare l’ossessione amorosa della coppia, la Gen Z identifica oggi in Mr. Big i tratti tipici della relazione tossica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

