Il 27 gennaio ricorda la liberazione di Auschwitz e le vittime dell'Olocausto, ma rappresenta anche un momento di riflessione su altre crisi umanitarie, come quella attuale a Gaza. Questa giornata invita a mantenere viva la memoria e a promuovere il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo.

Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quella data nel 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nell'operazione Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Tuttavia, venendo ai giorni nostri, c'è una nuova Sh. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 27 gennaio, giorno della memoria per le vittime dell'Olocausto della Germania nazista, ma dal 2023 a Gaza c'è una nuova Shoah

Il Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio, è un’occasione per riflettere sulle vittime dell’Olocausto.

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio - Giorno della Memoria; Rai per il Giorno della Memoria; Giorno della Memoria, Gualtieri: Fascisti spariti dalla fiction sul rastrellamento di Roma. Gli eventi del 27 gennaio.

