Maggio Musicale | tra il red carpet di lusso e la protesta politica

L’88esimo Festival del Maggio Musicale di Firenze è stato inaugurato questo pomeriggio con una cerimonia che ha visto il passaggio di numerosi ospiti e artisti provenienti da tutto il mondo. L’evento ha attirato l’attenzione non solo per le esibizioni in programma, ma anche per una protesta politica concentrata sulla situazione in Palestina, che si è svolta nelle vicinanze del teatro. La giornata ha alternato momenti di grande raffinatezza e tensioni politiche.

L’apertura dell’88esimo Festival del Maggio musicale fiorentino, avvenuta questo pomeriggio, ha contrapporsi il prestigio di un red carpet internazionale e la voce di una protesta politica focalizzata sulla questione palestinese. Mentre le autorità locali e figure di spicco della cultura globale si riunivano per l’inaugurazione della stagione, a pochi metri di distanza un gruppo di attivisti ha manifestato il proprio dissenso contro la scelta del repertorio artistico e le posizioni diplomatiche delle istituzioni toscane. Luci della ribalta e l’opera di Guadagnino tra i protagonisti. Il sipario sull’ottantottesima edizione del prestigioso evento fiorentino si è aperto con la messa in scena di The death of Klinghoffer, un lavoro del compositore statunitense John Adams affidato alla regia di Luca Guadagnino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maggio Musicale: tra il red carpet di lusso e la protesta politica Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano Notizie correlate La prima del Maggio, ecco chi c’era sul red carpet. Artisti, politici e la Firenze vipFirenze, 19 aprile 2026 – Da Jovanotti alla pop star inglese Damon Albarn passando per la sindaca Sara Funaro e il presidente della Regione Eugenio... Leggi anche: Non più solo abiti da red carpet e costumi da palcoscenico: il lusso entra nel cuore dell’industria cinematografica e traccia nuove strategie culturali Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festival del Maggio Musicale Fiorentino; Una Traviata da cortile; Il Festival del Maggio Musicale tra debutti e grandi ospiti internazionali; Firenze, The Death of Klinghoffer apre il Maggio Musicale il 19 aprile. Il Festival del Maggio Musicale tra debutti e grandi ospiti internazionaliUn’opera contemporanea mai rappresentata a Firenze, il debutto sulle scene fiorentine di Luca Guadagnino e di Lawrence Renes e una storia contemporanea che tuttora, a distanza di oltre quarant’anni, l ... adnkronos.com Maggio Musicale: successo e applausi alla prima con «The death of Klinghoffer». Presidio di Firenze per la PalestinaTredici minuti di applausi hanno coronato l'inaugurazione dell'88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino con The Death of Klinghoffer di John Adams diretta da Lawrence Renes, regia e scene di Luca G ... firenzepost.it Finita ora la Prima del Maggio Musicale Fiorentino (bellissima, peraltro) e finito il collegamento con In Onda su La7. Dal podcast di Fedez e Marra allo smoking di stasera all’intervento in Aula sulla sicurezza… è stata una settimana impegnativa. Ma la prossim x.com The Death of Klinghoffer di John Adams inaugura l'88esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Maggio il maestro Lawrence Renes, la regia e le scene dello spettacolo sono firmate da Luca Guadagnin facebook