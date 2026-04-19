La prima del Maggio ecco chi c’era sul red carpet Artisti politici e la Firenze vip

A Firenze, si è svolta la prima del Maggio, con una presenza varia di artisti, politici e personalità locali. Sul red carpet sono saliti artisti come Jovanotti e Damon Albarn, mentre tra i rappresentanti istituzionali figuravano la sindaca e il presidente della Regione. L’evento ha attirato numerosi ospiti che hanno sfilato tra le luci e le telecamere, creando un fermento di attenzione attorno alla manifestazione.

Firenze, 19 aprile 2026 – Da Jovanotti alla pop star inglese Damon Albarn passando per la sindaca Sara Funaro e il presidente della Regione Eugenio Giani. Parata di vip, questo pomeriggio, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in occasione dell’apertura dell’88° Festival, il terzo dell’era del sovrintendente Carlo Fuortes. L’opera inaugurale è ‘The Death of Klinghoffer’ (repliche il 22 e il 26 aprile) di John Adams (su libretto di Alice Goodman), ispirata a uno dei fatti storici e internazionali più rilevanti degli ultimi decenni, ossia il sequestro della nave da crociera Achille Lauro, avvenuto nell’ottobre del 1985. Un’opera...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La prima del Maggio, ecco chi c’era sul red carpet. Artisti, politici e la Firenze vip Notizie correlate La notte paradossale dei registi iraniani Mohammadreza Eyni e Sara Khaki: sul red carpet di chi sta bombardando la loro casa(askanews) — «Siamo qui solo per rappresentare il popolo iraniano», hanno detto Mohammadreza Eyni e Sara Khaki, registi del documentario iraniano... Chanel Totti per la prima volta sul red carpet: veste di di pelle con i tacchi a spillo griffatiChanel Totti ha sfilato per la prima volta sul red carpet, lo ha fatto in occasione della prima di Love me Love me, il nuovo film di Prime Video. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Firenze, 88º Festival del Maggio Musicale Fiorentino: al via, il 19 aprile 2026, con The Death of Klinghoffer di John Adams; Il Maggio apre con ‘Klinghoffer’ di Adams: regia di Guadagnino, in tv su Rai5; Il Festival del Maggio Musicale tra debutti e grandi ospiti internazionali; Maggio Musicale, protesta contro la prima: The Death of Klinghoffer nel mirino. Primo Maggio, per la prima volta i Litfiba al ConcertoneSi accendono i riflettori sul Concerto del Primo Maggio di Roma, e cominciano ad arrivare i nomi degli artisti che calcheranno il palco dell'edizione 2026. I primi, annunciati oggi, sono i Litfiba, ne ... adnkronos.com Tornano i Litfiba sul palco del Concertone del Primo Maggio 2026: annunciata la prima grande reunionIl Concerto del Primo Maggio 2026 accende i riflettori sulla sua nuova edizione e annuncia il primo grande nome del cast: i Litfiba, che saliranno per ... msn.com Dal 16 maggio 2026 tutti i monopattini elettrici dovranno avere targa e assicurazione. Chi non si adegua rischia multe molto salate: https://fanpa.ge/DAg3b facebook Sale sul palco del Primo Maggio Roma portando con sé un mondo fatto di emozioni sincere e sonorità profonde. A #1m2026 Sissi x.com