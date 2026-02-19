Non più solo abiti da red carpet e costumi da palcoscenico | il lusso entra nel cuore dell’industria cinematografica e traccia nuove strategie culturali
L’industria del lusso investe nel cinema, spinta dalla volontà di rafforzare il suo marchio. Recentemente, maison come Lvmh e Saint Laurent hanno deciso di produrre film, non più solo abiti da red carpet o costumi teatrali. Questa scelta mira a creare un collegamento più diretto con il pubblico e a promuovere i loro prodotti attraverso contenuti di qualità. Aggiungendo questa nuova strategia, il lusso si presenta come protagonista anche nel settore cinematografico, aprendo nuove opportunità per le aziende del settore. La produzione di film diventa così un elemento chiave per le maison di alta moda.
La cara vecchia Hollywood ha ancora il suo fascino, almeno per la moda. Tanto che i grandi gruppi del lusso e le maison più celebri, da Lvmh a Saint Laurent, si sono messi a produrre film. Ed è solo il climax della lunga storia d’amore che unisce cinema e fashion system. Da principio c’erano gli stilisti costumisti: Coco Chanel, Hubert de Givenchy e Giorgio Arman i, tra gli altri, hanno acceso la scintilla. Una passione raccolta dal designer Jonathan Anderson, chiamato da Luca Guadagnino per Challengers e Queer. Dai corti brandizzati a veri e propri film d’autore. Do ut des: non è più solo il cinema ad arruolare la moda, ma anche il viceversa. 🔗 Leggi su Amica.it
