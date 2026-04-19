L'88° Festival del Maggio Musicale è stato inaugurato con la messa in scena di «The death of Klinghoffer», che ha ricevuto tredici minuti di applausi. L'evento si è svolto nel rispetto delle misure di sicurezza, mentre un presidio di manifestanti si è svolto nelle vicinanze, portando alla luce la presenza di un gruppo di attivisti che ha partecipato all'iniziativa denominata “Firenze per la Palestina”.

In sala si sono visti i direttori d’orchestra Zubin Mehta, Alexander Soddy (che inaugurò pure con gran successo l’87esima edizione del Festival) e Marco Angius, i compositori Giorgio Battistelli e Nicola Piovani e alcuni big del pop, con Jovanotti e il cantante inglese Damon Albarn, frontman dei Blur. Per il mondo della moda è arrivato nientemeno che Jonathan William Anderson, oggi alla guida di Dior. Per le istituzioni il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca Sara Funaro; fra gli esponenti della politica, Matteo Renzi con la moglie Agnese, Dario Nardella, Simona Bonafè, Maria Elena Boschi. La realizzazione è degna davvero di...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maggio Musicale: successo e applausi alla prima con «The death of Klinghoffer». Presidio di “Firenze per la Palestina”

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