Il prossimo maggio si terrà l’inaugurazione del Maggio Musicale 2026, durante la quale un gruppo chiamato “Firenze per la Palestina” ha annunciato un presidio davanti al teatro. La manifestazione non si concentra contro l’opera in programma, ma mira a promuovere un confronto pubblico in Palazzo Vecchio riguardo a questioni legate alla Palestina. L’evento si svolgerà nello stesso giorno della cerimonia di apertura.

Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi: “Abbiamo ospitato la conferenza stampa di Firenze per la Palestina, grazie come sempre alla professionalità dell’Ufficio Stampa di Firenze e del personale del Comune. Firenze per la Palestina è una realtà a cui va il nostro ringraziamento per la mobilitazione quotidiana in difesa dei diritti del popolo palestinese. La nostra posizione è sempre stata chiara: contro ogni forma di antisemitismo, senza alcuna ambiguità, e contro le politiche del Governo di Israele che massacra civili e persegue una deriva nazionalista su basi novecentesche che la sinistra ha sempre contestato dalle radici. Sono decenni che il diritto internazionale viene ignorato e che la pulizia etnica viene portata avanti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maggio Musicale 2026: annunciato presidio di “Firenze per la Palestina” davanti al teatro il giorno dell’inaugurazione

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