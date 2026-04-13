Firenze, 13 aprile 2026 - Misura, ricchezza e profondità. Per raccontare il nostro tempo attraverso la sublime densità del linguaggio artistico: era il 1991, quando il Thèatre Royal de la Monnaie di Bruxelles ospitava un poema per musica in due atti e prologo; su libretto della poetessa Alice Goodman, il compositore statunitense John Adams alternava passaggi corali a lunghissimi monologhi, minimalismo e canto parlato per rievocare l'omicidio di Leon Klinghoffer, il cittadino paraplegico di origine ebraica che venne ucciso e gettato in mare dal commando di terroristi del Fronte di Liberazione della Palestina durante il sequestro dell' Achille Lauro, nel 1985.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - The Death of Klinghoffer: il Maggio apre la stagione con Guadagnino e Renes

Festival del Maggio Musicale Fiorentino, la stagione verrà inaugurata con lo spettacolo “The Death of Klinghoffer” di John Adams, con la regia di Luca GuadagninoFestival del Maggio Musicale Fiorentino, la stagione verrà inaugurata con lo spettacolo “The Death of Klinghoffer” di John Adams, con la regia di...

88° Maggio Musicale: si comincia con «The death of Klinghoffer». Regia di Luca GuadagninoFIRENZE – Domenica 19 aprile 2026 alle 17, nella Sala Grande del Teatro, prende il via l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino con The Death of...